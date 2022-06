NdC-Mastella, parla il segretario regionale Di Trapani: «Federiamo i gruppi di centro e saremo vincenti»

C'era anche la Sicilia di Noi di Centro-Mastella alla convention della nuova formazione politica che si tiene a Napoli. Un appuntamento per rinserrare le fila in vista delle elezioni politiche. «Dalla convention di Napoli - dichiara il segretario regionale siciliano Giovanni Di Trapani - arriva un importante impulso per riaggregare il centro».

Alla Città della Scienza, che ha ospitato l'incontro dal titolo Ripartire dal centro per l'Italia, per gli italiani, Di Trapani è intervenuto proprio per sottolineare questa esigenza, «ormai improcrastinabile, di riaggregare il centro in vista delle prossime elezioni politiche. È auspicabile, secondo Di Trapani, federare tutti i partiti di centro, per rispondere ad una esigenza sentita dal corpo elettorale italiano, perché il bipolarismo muscolare di questi anni è fallito, perché si vince al centro come ha recentemente dimostrato l'elezione di Macron in Francia».

