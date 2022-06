Le primarie di Penelope: ora il Pd siciliano dice che il voto ai gazebo è possibile

Come la Tela di Penelope. Ma al contrario: di notte si fa e di giorno si disfa.

«Sul voto nei gazebo - afferma il segretario regionale siciliano del Pd, Anthony Barbagallo, riferendosi alle primarie del centrosinistra per le elezioni regionali, che secondo una nota del tavolo tecnico si svolgeranno solo per via telematica - ci sono alcuni punti da smussare e ulteriormente chiarire: chi esce da casa per esprimere la propria scelta deve poterlo fare anche in modo tradizionale». Gazebo reali, insomma, e non solo virtuali. «Il tavolo tecnico di coalizione, ieri - aggiunge Barbagallo - ha svolto un grande lavoro di sintesi. Si tratta tuttavia di una istruttoria che servirà a prendere la decisione finale, che spetta al tavolo politico che si riunirà in settimana. Al tavolo politico individueremo la giusta sintesi finale».

