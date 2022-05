Sanità, in Sicilia arrivano i 796 milioni del Pnrr

Ora ci sono tutti i timbri. E così ha forma ufficiale il maxi piano di investimento dei fondi del Pnrr nella sanità siciliana. Vale 796.573.463 euro, la maggior parte dei quali potrà essere spesa già in estate per realizzare 206 nuovi mini ospedali, poi bisognerà attendere le gare d’appalto gestite direttamente dal governo nazionale per le ristrutturazioni dei nosocomi esistenti e l’acquisto di 262 apparecchiature tecnologiche che trasformeranno i reparti in tutte le province.

Giovedì scorso la Regione ha inviato a Roma il carteggio definitivo (e concordato). L’assessore Ruggero Razza ha contemporaneamente firmato il decreto che cristallizza la destinazione di ogni euro. Martedì su queste basi arriverà l’ultima, scontata, ratifica del ministero della Sanità.

Tutti gli interventi previsti dal piano

Sanità, il piano dei mini ospedali su Palermo Casa di comunità in via Messina Marine

