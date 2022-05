«Italia al Centro», Mollame è il nuovo segretario per la regione Sicilia

Il senatore Francesco Mollame, originario di Partinico, è il nuovo segretario di «Italia al Centro» per la regione Sicilia. Una nomina che arriva dopo l’ingresso nella neonata formazione politica e, come sottolinea il presidente Giovanni Toti, «alla vigilia di importanti sfide sul territorio. «Siamo in un momento di grande dinamismo - aggiunge Toti -. Gli eventi di questi ultimi anni hanno inciso profondamente sulla politica riportando al centro una domanda di buon senso, di competenza, di idee e pragmatismo alla quale intendiamo contribuire a dare risposta a tutti i livelli. Come in Parlamento, anche in un territorio strategico come la Sicilia il senatore Mollame sarà un valido punto di riferimento per interpretare questo percorso».

Gaetano Quagliariello, coordinatore nazionale del partito, evidenzia come «la Sicilia e il suo capoluogo» siano «chiamati ad appuntamenti politici di importanza cruciale, che incideranno fortemente anche sul quadro nazionale. Si tratta di uno dei territori che potrà trainare la ripresa del Paese: intendiamo fare un grande lavoro - afferma Quagliariello - e siamo lieti che Francesco Mollame abbia accolto questa sfida». Il neo segretario regionale di «Italia al Centro», al quale arrivano «gli auguri di buon lavoro di tutta la dirigenza nazionale», si dice «convinto della scelta compiuta». «Sono consapevole del grande lavoro che ci attende - dice Mollame - e metterò tutto il mio impegno a disposizione di una terra meravigliosa che deve cogliere le opportunità di questa fase e di un’area politica indispensabile per garantire progettualità e cultura di governo».

