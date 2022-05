Referendum 2022: come presentare le domande per scrutatore, priorità ai disoccupati

Domenica 12 giugno prossima, dalle ore 7 alle ore 23, gli italiani saranno chiamati a votare per i 5 referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione, che riguardano l'incandidabilità; limitazione delle misure cautelari; separazione delle funzioni dei magistrati; partecipazione dei membri laici; Consiglio Superiore della Magistratura.

Sul sito web dei rispettivi Comuni tutti coloro che si sono iscritti all'albo degli scrutatori o dei presidenti di seggio elettorale entro il 2021 possono dare la loro disponibilità alla nomina, fino alle ore 13 di sabato 11 giugno. La commissione elettorale darà preferenza a coloro che, iscritti nell’albo, comunichino la propria disponibilità e si trovino in stato di disoccupazione, presentando la dichiarazione. Gli scrutatori disoccupati, iscritti all'albo entro il 2021, hanno però tempo fino al 10 maggio.

Nel caso in cui le domande di disponibilità superino il numero necessario per la costituzione dei seggi, gli esclusi avranno priorità in occasione di eventuali sostituzioni.

L'albo degli scrutatori è l'elenco di tutte le persone idonee e interessate a ricoprire questa funzione all'interno dei seggi elettorali. È istituito in ogni Comune ed è aggiornato annualmente. Lo scrutatore di seggio ha il compito di: assistere il presidente di seggio apporre la propria firma sulle schede elettorali della sezione, prima dell'apertura della votazione identificare ogni elettore che si reca a votare presso la sezione elettorale compilare il registro degli elettori con il numero del documento d'identità e il numero della tessera elettorale del votante vidimare la tessera elettorale certificare che l'elettore abbia votato redigere le tabelle di scrutinio durante le operazioni di spoglio dei voti.

