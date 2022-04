I tecnici di ministero dell’Economia e Regione: lo Stato deve 8 miliardi alla Sicilia

Secondo i tecnici del Mef e della Regione, apprende l’ANSA, la Sicilia avrebbe diritto a ricevere 8 miliardi di euro mai versati dallo Stato dal 2007 a oggi: si tratta di una sorta di ‘ristorò previsto da una norma nazionale come compensazione per l’aumento, avvenuto 15 anni fa, della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico della Regione.

In base ai calcoli fatti a conclusione di uno specifico tavolo tecnico al Mef, la Regione da quest’anno dovrebbe ricevere, a regime, 631 milioni di euro. Se l’Isola incassasse per intero gli 8 miliardi pregressi di colpo si azzererebbe il disavanzo di bilancio, pari a circa 7 miliardi

