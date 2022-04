Il governo Musumeci approva il bilancio di previsione, ora tocca alla legge di stabilità

La giunta Musumeci, presieduta dal vice Gaetano Armao, ha approvato il bilancio di previsione. Il documento conferma i saldi e i 211 milioni di imminente riconoscimento da parte Consiglio dei ministri. Sulle cosiddette minori entrate, pari a 814 milioni, c’è un confronto aperto col Mef, giovedì è previsto il tavolo per l’utilizzo delle risorse già assegnate. Il governo dovrebbe riunirsi tra giovedì e venerdì per dare il via libera anche alla legge di stabilità regionale per il 2022.

Intanto, sono stati rinviati dopo Pasqua i lavori dell’Ars. A rallentare l’attività parlamentare i tanti banchi vuoti, come ormai accade da un pò. Dopo avere approvato l’articolato del ddl sulla dieta mediterranea, la vice presidente Angela Foti ha preso atto della mancanza del numero legale a sala d’Ercole e rinviato il voto finale, così come sono stati rinviati gli altri ddl all’ordine del giorno anche per l’assenza in aula degli assessori Daniela Baglieri e Mimmo Turano ma in questo caso su richiesta dell’assessore al Territorio Toto Cordaro, presente in aula in rappresentanza del governo. In mattinata l’Ars ha approvato l’articolato del disegno di legge per il «riconoscimento e promozione della dieta mediterranea». Manca solo il voto finale. L’aula tornerà a riunirsi martedì prossimo alle 16.

