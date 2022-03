Lettera con minacce mafiose a Berlusconi e Schifani. Solidarietà bipartisan

«Attento devi essere o fai il nesci come l’infame Schifani?». E’ il passaggio di una lettera minatoria, apprende l’ANSA, recapitata a Palazzo Madama all’ex Presidente del Senato Renato Schifani, con minacce rivolte anche all’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. «Attento devi startene. Omo avvisato», prosegue il testo, che fa un esplicito richiamo a «Cosa Nostra». Schifani nei giorni scorsi, in occasione della ricorrenza delle vittime della mafia, aveva ricordato l’impegno suo e di Forza Italia per le leggi sulla stabilizzazione del carcere duro e l’inasprimento dei sequestri ai mafiosi.

«Esprimo la mia solidarietà personale e quella dell’Assemblea regionale siciliana, al presidente Silvio Berlusconi e al senatore Renato Schifani per le minacce ricevute attraverso una lettera minatoria recapitata a Palazzo Madama. Confido che gli inquirenti al più presto possano risalire all’autore della lettera anonima», dichiara il presidente. Solidarietà anche da Giuseppe Luigi Cucca, vicepresidente di Italia viva in Senato. chiede chiarezza sul fatto.

