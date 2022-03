Comunali, Miccichè: Cascio è il nostro candidato sindaco di Palermo

"Francesco Cascio è il nostro candidato a sindaco di Palermo. Nei prossimi giorni ufficializzeremo la sua candidatura". A dirlo è il coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, parlando con i giornalisti a proposito delle prossime elezioni amministrative che si terranno nel capoluogo. Per il via libera alla candidatura di Francesco Cascio, tuttavia, si attende la riflessione finale con i vertici nazionali del partito. Venerdì intanto torna a Palermo la senatrice Licia Ronzulli per una riunione con i big forzisti siciliani.

© Riproduzione riservata