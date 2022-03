Forza Italia bacchetta Miccichè: «Serve una gestione collegiale»

Giovedì pomeriggio l’assessore Gaetano Armao è volato a Roma per incontrare Antonio Tajani e Licia Ronzulli con l’obiettivo di spingere i vertici nazionali di Forza Italia a un intervento in Sicilia che ridimensioni il potere di Gianfranco Micciché. Ieri la stessa Ronzulli e Berlusconi hanno discusso con il presidente dell’Ars senza minacciare alcun cambio al vertice ma invitandolo a maggiore collegialità nella conduzione del partito. È iniziato così un week end decisivo per gli equilibri in Forza Italia e per le scelte sulle candidature a Palermo (di cui leggete approfondimenti in cronaca), a Messina e alla Regione. Armao si è fatto portavoce con i vertici nazionali del malessere di un’area che coinvolge anche gli assessori Marzo Falcone e Marco Zambuto e la metà dei deputati all’Ars. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giacinto Pipitone

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE