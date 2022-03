Elezioni a Palermo: il centrodestra punta su Cascio, il centrosinistra vuole Miceli

Le fondamenta dell’accordo che potrebbe spingere Forza Italia, Lega ed Mpa a convergere su un solo candidato per la corsa a Palazzo delle Aquile sono state gettate ieri durante un incontro a Catania fra Gianfranco Micciché, Nino Minardo e Raffaele Lombardo.

Per ora tutti restano con in campo i rispettivi candidati: la Lega non ha ritirato Francesco Scoma, l’Mpa tiene in corsa Totò Lentini e i forzisti sono pronti a ufficializzare Francesco Cascio. Ma i tre leader regionali sono pronti a una manovra che porterebbe al sostegno di tutti e tre i partiti a Cascio a Palermo. Mentre la Lega la spunterebbe a Messina, con Nino Germanà (anche se deve battere la concorrenza dell’ex assessore regionale Maurizio Croce) e probabilmente anche alla Regione.

Nel centrosinistra sembra che Giusto Catania, lìder della Sinistra ecologista, terza gamba del tavolo che, con Pd e M5S, dovrebbe tenere in piedi la candidatura di Franco Miceli, l’abbia detta così, un po’ ridendo e un po’ no: «Perché non si chiude ancora? Forse si attende che qualcuno proponga il nome di Roberto Lagalla? Se ci sono altre idee ditemelo subito, perché in questo caso sono candidato da subito». Si rivolgeva soprattutto a esponenti dem che aveva di fronte. E il tono della discussione era tale che è difficile non registrare un aumento della pressione in quella zona politica. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola ampi servizii di Giancarlo Macaluso e Giacinto Pipitone

