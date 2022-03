Sulle tariffe dell’acqua è caos alla Regione Siciliana

Messa da parte l’ambizione di approvare una riforma del sistema di gestione dell’acqua in Sicilia, il governo regionale guidato dal presidente Nello Musumeci prova a portare all’Ars un articolo di poche righe che potrebbe almeno mettere una falla a un buco normativo che sta provocando ricorsi dal valore enorme per ottenere il rimborso di buona parte delle bollette idriche degli ultimi anni. Ma anche su questa norma si addensano nubi che non lasciano prevedere un cammino parlamentare privo di ostacoli.

La norma è quella che assegna alla Regione il compito di fissare la tariffa dell’acqua in Sicilia. Ed è un provvedimento che nasce da una sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa che nell’autunno scorso ha dichiarato illegittima la tariffa fissata da Siciliacque, la partecipata che cura la distribuzione a livello regionale.

