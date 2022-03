Ecco tutti i piccoli ospedali previsti in Sicilia: via libera della Commissione Salute dell'Ars

La commissione Salute dell’Assemblea Regionale Siciliana, presieduta da Margherita La Rocca Ruvolo, ha approvato un atto di indirizzo in ordine alla definizione del Piano operativo regionale relativo agli interventi di parte sanitaria del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza nato per utilizzare i fondi europei del Recovery Plan.

La risoluzione impegna, tra l’altro, il governo regionale - e quindi l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza - «a prevedere, in sede di definizione del piano operativo regionale in relazione all’iter procedurale finalizzato alla sottoscrizione del Contratto istituzionale di sviluppo (Cis), gli interventi indicati nell’Allegato A (clicca qui per leggere), distinti per provincia».

Nell'atto di indirizzo si sottolinea «la piena vigenza della rete ospedaliera, definita con il decreto assessoriale n. 22 dell’11 gennaio 2019, e territoriale della Regione Siciliana, precisando che le strutture ed i modelli organizzativi previsti dal piano operativo regionale relativo al Pnrr sono aggiuntivi rispetto alla programmazione ospedaliera e territoriale vigente e non comportano e non possono comportare alcuna modifica della stessa».

Inoltre, si invita l'amministrazione, «in aggiunta a quelli indicati nell’Allegato A, programmare la previsione di tre ospedali di comunità nei territori di Carini, Bagheria e Palazzolo Acreide, previa individuazione di linee di finanziamento regionali e/o extra regionali diverse da quelle previste per il Pnrr. L'ultimo punto contiene l'invito «a volere adoperarsi per il cofinanziamento della Casa di comunità prevista nell’allegato A di Brancaccio a Palermo ed, altresì, per il cofinanziamento di un'ulteriore Casa di comunità, Spoke a Giardinello, in provincia di Palermo, prevedendone l’inserimento nella programmazione».

© Riproduzione riservata