Sicilia, le partecipate regionali potranno tornare ad assumere: pronta la legge

La manovra viaggia in una norma di mezza paginetta che attraverso vari richiami di vecchie leggi da abrogare o correggere dice essenzialmente una cosa: le partecipate regionali possono tornare ad assumere. Da subito, a tempo indeterminato. Lo scrive Giacinto Pipitone in un articolo in edicola oggi sul Giornale di Sicilia.

La calma piatta all’Ars in attesa della Finanziaria, prevista a metà aprile, è solo apparente. Sotto traccia in commissione Bilancio sta galoppando una legge che racchiude misure su svariate materie. E che ha nello sblocco delle assunzioni il suo perno centrale. È una norma che nei piani del governo andrebbe approvata a breve, prima che si inizia a discutere la Finanziaria. Il testo della legge è stato messo a punto dall’assessore all’Economia Gaetano Armao ma fa già storcere il naso all’opposizione, perché arriva a meno di tre mesi dalle elezioni a Palermo e di sette mesi dalle Regionali.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE