Corte dei conti, il procuratore generale Zingale nominato Cavaliere di Gran Croce

Pino Zingale, procuratore generale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce, il più alto dei gradi dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, il primo tra gli ordini nazionali destinato a “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”.

Zingale, 63 anni, originario di Termini Imerese (Palermo), laureato in Giurisprudenza e Scienze politiche, giornalista pubblicista, è entrato in magistratura contabile nel 1991, a seguito di concorso, proveniente dalla carriera direttiva della Ragioneria Generale dello Stato, ed ha prestato servizio presso le Sezioni Riunite, la Sezione controllo Enti e quale pubblico ministero e giudicante in Sicilia, Campania, Friuli-Venezia Giulia, quindi come presidente della Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige di Trento. Ha ricoperto l’incarico di magistrato delegato al controllo di grandi enti nazionali e attualmente presso Anas spa. E’ presidente della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia e professore straordinario di Diritto tributario presso l’università telematica Pegaso.

