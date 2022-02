Zone franche montane, sollecitato il finanziamento della Regione Siciliana

Oggi pomeriggio una delegazione di sindaci, dei Comuni interessati alle zone franche montane verrà ricevuta dal vice presidente della Regione e assessore regionale all'Economia Gaetano Armao.

Nei giorni scorsi circa 90 primi cittadini hanno sottoscritto un’accorata richiesta per essere ricevuti dal presidente Musumeci. Nella missiva gli amministratori si dichiarano preoccupati «per l’apparente fase di stallo della proposta di legge» e per la mancanza di un’adeguata copertura finanziaria da parte della Regione Siciliana, così come più volte auspicato nelle sollecitazioni inoltrate dal Senato della Repubblica e indirizzate al presidente Musumeci.

«Nella Legge di stabilità dello Stato, di fatto, sono stati appostati 100 milioni di euro per il finanziamento della norma - scrivono i rappresentanti dell’associazione Zfm Sicilia, in una nota inviata ai sindaci che compongono la delegazione –. Il Governo regionale non si è ancora determinato a formalizzare apposita delibera di giunta, più volte formalmente richiesta da Roma al presidente Musumeci».

