Concorsone in Sicilia, a 6 giorni dalla scadenza 146.742 in corsa ma solo 1.170 ce la faranno

Quando mancano sei giorni alla scadenza dei termini per la presentazione delle domane, sono 146.742 le istanze pervenute alla Regione per la partecipazione ai concorsi, con 1.170 posti disponibili. Si tratta di 537 assunzioni nei centri per l’impiego categoria D e altri 487 categoria C, 100 posti per il ricambio generazionale nell’amministrazione regionale e 46 agenti del Corpo forestale; per il solo Corpo forestale le domande al momento giunte alla Regione sono 21.421.

