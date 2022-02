Salvini vede Lombardo, confronto sul voto per le Regionali in Sicilia

Riunione di lavoro oggi a Roma tra il leader della Lega Matteo Salvini, il segretario regionale del partito Nino Minardo, il vice presidente dell’Ars Roberto di Mauro e l’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo, leader degli autonomisti. Tra le altre cose, Salvini si è congratulato con Raffaele per la recente assoluzione. «È stata anche un’occasione per parlare della situazione politica in Sicilia, a partire dal rapporto federativo tra Lega e autonomisti e sulle priorità per l’Isola. La volontà è quella di lavorare all’unità della coalizione in vista delle prossime elezioni amministrative e regionali», si legge in una nota della Lega. Il colloquio con Gianfranco Miccichè è previsto nei prossimi giorni.

