Il sindaco di Cinisi, Palazzolo, eletto segretario di Azione in Sicilia

E’ il sindaco di Cinisi (Palermo) Giangiacomo Palazzolo il primo segretario regionale di Azione, eletto dall’assise siciliana del partito di Carlo Calenda che si è svolta oggi online. Palazzolo, classe 1972, avvocato in prima linea nei processi contro la criminalità organizzata di stampo mafioso, dal 2014 è primo cittadino di Cinisi. Tra i fondatori di Azione insieme a Carlo Calenda e Matteo Richetti, ricopre attualmente l’incarico di componente della direzione nazionale e responsabile del dipartimento legalità del partito. “Con la celebrazione del congresso siciliano di Azione - afferma Palazzolo - giungiamo alla conclusione del percorso iniziato con le assemblee fondative e successivamente dei congressi provinciali che fanno di Azione un partito vero, uno dei pochi che in Italia e in Sicilia ha il coraggio di scegliere democraticamente e liberamente i propri rappresentanti».

