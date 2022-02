Musumeci bis, via libera da FdI. Ma il centrodestra è ancora diviso

L’investitura ufficiale è arrivata, come da pronostico. Ora Musumeci è il candidato alla presidenza della Regione di Fratelli d’Italia. Ma la mossa di Giorgia Meloni e i silenzi di tutti i leader nazionali e regionali dei partiti alleati sono il segnale di una scelta che, almeno per ora, è lontana dal ricondurre a unità il centrodestra.

Anzi, la Meloni ha ufficializzato di volere per Fratelli d’Italia - e dunque per Musumeci che così entra nel partito erede di Alleanza Nazionale - la presidenza della Regione nel giorno in cui più aspra è la rottura con la Lega. Che peraltro dall’estate scorsa reclama per uno dei suoi uomini la poltrona che oggi è di Musumeci.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giacinto Pipitone

