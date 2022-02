La sanità che verrà, ecco il piano di Razza: 797 milioni per 176 mini ospedali

Il piano è pronto e le bozze sono già state spedite a Roma. Anche se, in omaggio alla nuova linea di cercare di riallacciare i rapporti con i partiti, l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, ieri ha annunciato in commissione all’Ars che l’ubicazione dei nuovi 176 mini ospedali verrà concordata prima che la mappa definitiva sia recapitata al ministero.

E poiché questa scadenza è fissata per il 28 febbraio c’è un mese di tempo, per i partiti e i sindacati, per provare a modificare il progetto che ridisegnerà la sanità siciliana grazie ai 797 milioni del Pnrr che Roma farà piovere sull’Isola nel corso di quest’anno.

Intanto però l’utilizzo dei fondi del Pnrr parte da un punto fermo. Un progetto che l’assessore Razza ha già messo nero su bianco seguendo le indicazioni ministeriali. Prevede di realizzare, per lo più ristrutturando vecchie guardie mediche ed immobili inutilizzati, 146 case di comunità e 39 ospedali di comunità.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giacinto Pipitone

© Riproduzione riservata