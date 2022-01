Covid, mascherine all'aperto per altri dieci giorni e le discoteche chiuse

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla proroga dell’obbligatorietà per le mascherine all’aperto fino al 10 febbraio. Anche le discoteche rimarranno chiuse per altri dieci giorni. In un primo momento si era deciso di prolungare lo stop fino a metà febbraio, è intervenuto - riferiscono fonti presenti all’incontro in Consiglio dei ministri - il ministro della Lega Garavaglia facendo notare che il 14 febbraio, giorno di San Valentino, sarebbe stato difficile far rispettare il distanziamento sociale anche per i ragazzi. Il premier Mario Draghi - spiegano le stesse fonti - si è detto d’accordo e si è rivisto il timing. Basterà un’ordinanza del ministro Speranza. In un successivo Cdm si affronterà il tema dell’estensione della durata del green pass.

