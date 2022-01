Sicilia, pullman gratis per militari e vigili del fuoco

«Con la pubblicazione dell’esercizio provvisorio, verrà confermata anche per il 2022 la gratuità dei trasporti pubblici su gomma in Sicilia per forze dell’ordine, militari e vigili del fuoco». Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Marco Falcone.

«Un impegno che il governo Musumeci e l’Ars continuano a mantenere - prosegue l’assessore - dopo più di un quindicennio trascorso senza alcuna agevolazione nei confronti di queste categorie. Dal 2020 a oggi, invece, abbiamo ripristinato tale esenzione, come segno di gratitudine della Regione Siciliana verso i lavoratori in divisa che, a loro volta, hanno manifestato di apprezzare molto la misura. Lavoreremo poi affinché analoga iniziativa, come già negli anni scorsi - conclude Falcone - venga adottata anche per il trasporto ferroviario».

© Riproduzione riservata