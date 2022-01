Quirinale, Musumeci: "Pretestuoso scandalizzarsi per Berlusconi"

"Mattarella non viene dal mondo tecnico ma è stato un esponente di primo piano, un uomo di governo del centrosinistra, con una matrice chiara. Chi si scandalizza del fatto che il centrodestra possa esprimere l’ex presidente del Consiglio mi sembra pretestuoso. Mi auguro da cittadino italiano che si possa trovare la più larga convergenza, ma poi è il capo dello Stato che deve entrare in simbiosi con la società italiana". Così Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana, in merito alla possibile candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale. "Il mio desiderio maggiore è che sia l’ultima volta che siamo impegnati in questo sistema di voto; sogno una repubblica presidenziale nella quale il presidente - prosegue Musumeci - fa il giro delle città italiane, si confronta con gli elettori e si tira fuori dal terreno paludoso dei partiti. L'augurio che la riforma costituzionale possa essere presto portata a compimento"

