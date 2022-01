Governo ed elezioni. Musumeci a Roma per un nuovo patto

Un vertice di un’ora a Catania per pianificare la strategia di medio periodo con quelli che ritiene ormai i suoi principali alleati. Nello Musumeci ha chiuso il giro di consultazioni con i partiti incontrando i due segretari di Fratelli d’Italia, Salvo Pogliese e Gianpiero Cannella. Era previsto in realtà un faccia a faccia anche con Nino Minardo, leader siciliano della Lega, ma è saltato e verrà riprogrammato. Intanto però il presidente vola a Roma, dove da oggi sarà impegnato nelle trattative per l’elezione del nuovo capo dello Stato. E lì Musumeci conta di chiudere anche alcune intese. In particolare è con Giorgia Meloni che il presidente della Regione avrà l’incontro più significativo.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giacinto Pipitone

© Riproduzione riservata