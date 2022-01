Forestali, ricorsi e assunzioni mancate. La Regione: non ci sono soldi per tutti

"Se la riforma verrà approvata, la Regione supererà la procedura di infrazione avviata da Bruxelles sull’eccessivo ricorso a contratti a termine fra i forestali. E su questo chiedo un’assunzione di responsabilità al Parlamento. Ma non posso non notare che ci sono avvocati che stanno speculando su questa situazione promuovendo ricorsi che i miei uffici mi dicono essere temerari. E pure i sindacati protestano per ottenere qualcosa che è impensabile senza avere le risorse": l’assessore Toni Scilla ha letto sul Giornale di Sicilia la notizia della procedura di infrazione che l’Ue non ha voluto chiudere malgrado le rassicurazioni del governo. E alle 8 è già un fiume in piena. I fari di Bruxelles si sono accesi sui circa 20 mila forestali che vengono impiegati per 87, 101 e 151 giornate.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giacinto Pipitone

