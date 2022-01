San Marino, il palermitano Francesco Bongarrà guida l’Autorità garante per l’informazione

Francesco Bongarrà è il nuovo presidente dell’Autorità garante per l’informazione della Repubblica di San Marino. La sua nomina è stata votata all’unanimità dal Consiglio grande e generale, il Parlamento della Repubblica del Titano, sottolinea Adginforma.

Giornalista professionista da 25 anni, 47 anni, palermitano, da vent’anni Bongarrà segue per l’Agenzia Ansa l’attività del Parlamento italiano. Giurista per formazione, è docente in materie attinenti la comunicazione e l’informazione presso gli Mba della Bayes business school e dell’Imperial college di Londra, oltre che del Master di giornalismo dell’Università Lumsa di Roma. In Sicilia ha lavorato per L’Osservatore Romano e The Times, oltre ad aver diretto per quattro anni l’Ufficio stampa del Comune di Palermo. Per l’Ansa è stato corrispondente da Londra, Berlino e Buenos Aires.

Composta da cinque membri, l’Autorità garante per l’informazione di San Marino esercita nel piccolo Stato enclave, le funzioni svolte in Italia dall’Agcom e dal Consiglio nazionale di disciplina dell’Ordine dei giornalisti.

