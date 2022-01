Morto l’avvocato modicano Antonio Borrometi, ex deputato nazionale e assessore regionale

Politica siciliana in lutto. L'avvocato Antonio Borrometi, 68 anni, nato a Modica, è morto la scorsa notte a Bologna. Laureato a Catania in Giurisprudenza, nel 1991 si candida all’Assemblea regionale siciliana ed è eletto nella lista della Democrazia Cristiana nel collegio di Ragusa. Capogruppo della DC a Palazzo dei Normanni, nel 1993 diventa assessore alla Sanità, ruolo ricoperto fino 1995.

Nel 2001 fra i fondatori della Margherita

Con la dissoluzione della Democrazia Cristiana, entra nel Partito Popolare Italiano e alle elezioni politiche del 1996 viene eletto deputato con l’Ulivo. Nel 1998 diventa segretario della II Commissione permanente Giustizia di Montecitorio. Nel 2001 è fra i fondatori della Margherita e nello stesso anno è ricandidato per la coalizione dell’Ulivo alle elezioni politiche alla Camera senza risultare eletto. Nel 2009 fonda e presiede l’associazione Popolari per la Sicilia. Nel 2002 è stato candidato sindaco di Modica. Lascia il figlio Paolo, giornalista, e la moglie Patrizia. "'Mai giù, sempre sù'. Ci hai insegnato come camminare, adesso tocca a me ed alla mamma. Che il Signore Ti accolga. Grazie dell’esempio di vita. Usque ad mortem et ultra papino mio adorato", è il messaggio scritto dal figlio Paolo Borrometi in un post sul suo profilo Facebook.

Il segretario della Lega Sicilia: "Lascia un grande vuoto"

"La scomparsa di Antonio Borrometi lascia un grande vuoto. Lo stile signorile e la capacità di ascolto hanno sempre contraddistinto tanto la sua carriera politica e il suo impegno parlamentare - scerive in una nota Nino Minardo, segretario generale della Lega Sicilia - , quanto la sua attività professionale di avvocato. L’onorevole Borrometi ha improntato il suo lavoro nel segno dello spirito di servizio per la comunità, gliene siamo tutti grati. Il rapporto di amicizia personale che mi legava a lui, alla famiglia, al figlio Paolo aggiungono dolore e accentuano i miei sentimenti di vicinanza".

