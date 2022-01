Mini-ospedali e ambulatori: da Roma in arrivo 797 milioni

Nelle casse della Regione stanno per arrivare 797 milioni. Sono i primi fondi del Pnrr destinati alla Sanità. Ma la firma che il ministro della Salute, Roberto Speranza, sta per apporre al decreto che stanzia le somme e detta le scadenze per non perderle si trasforma in Sicilia nella scintilla che riaccende il braccio di ferro tra la Lega e la giunta Musumeci. I leghisti chiedono di sottrarre all’assessore Ruggero Razza la gestione e la programmazione di questi fondi destinati a realizzare 185 mini ospedali di livello provinciale. A Roma tutto è pronto per dividere fra le Regioni una torta enorme: 8 miliardi e 42 milioni. Alla Sicilia è destinata la terza fetta per importanza di questo budget: 797 milioni.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giacinto Pipitone

© Riproduzione riservata