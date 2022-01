La Federazione regionale degli agronomi incontra Scilla: «Si consolida la collaborazione»

Le difficoltà legate agli eventi calamitosi, siccità, incendi, alluvioni, che si sono verificate in Sicilia negli ultimi mesi e il perdurare della situazione pandemica, che sta portando allo stremo le attività produttive, sono state al centro di un incontro tra una delegazione della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Sicilia, rappresentata dal Presidente Piero Lo Nigro, e l’Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Antonino Scilla. Presenti per la Federazione, i dottori Fiore, Paternò, Ursino e Caponnetto.

All’incontro sono intervenuti il Direttore, Dario Caltabellotta e il Dirigente del Servizio 2 Interventi relativi alle Produzioni Agricole e Zootecniche, Gaetano D’Anna.

Tra le problematiche affrontate, anche quelle relative all’OCM Vino Ristrutturazione Vigneti e le difficoltà della prossima fase delicata dei collaudi, inerente la rendicontazione ed imputazione delle opere in economia. Per le situazioni in cui si è segnalata l’impossibilità all’esecuzione delle opere a causa degli eventi calamitosi è stata richiesta una proroga della fase di collaudo.

“Il proficuo incontro – scrive in una nota la della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Sicilia - ha consolidato la collaborazione tra la Federazione, che rappresenta i propri tecnici che sono anche l’interfaccia diretta delle problematiche degli operatori del mondo agricolo, e l’Assessorato che attraverso le proprie indicazioni si rende comunque disponibile alla risoluzione delle problematiche dei tecnici e degli operatori, nell’intento comune della piena utilizzazione di tutte le risorse messe a disposizione per lo sviluppo del mondo agricolo ed in ottemperanza alle indicazioni della Corte dei Conti Europea”.

© Riproduzione riservata