Meloni a Palermo frena su Musumeci: "Ricandidarlo? Vedremo con la coalizione"

«Non intendo su questo fare fughe in avanti. Penso che la coalizione si debba muovere compatta e non voglio dare, in un momento nel quale invece ho come priorità di dimostrare la compattezza del centrodestra, alibi per eventuali discussioni ed eventuali divisioni». Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti al Teatro Golden, a Palermo, a margine della presentazione del libro «Io sono Giorgia». In una platea gremitissima, è presente seduto in prima fila anche il presidente della Regione Nello Musumeci. «Chiaramente il presidente Musumeci è un presidente uscente e come tale intanto ha il diritto pieno di riproporre la sua candidatura - ha proseguito - intanto bisogna capire cosa vuole fare il presidente Musumeci e poi bisognerà discuterne con gli alleati della colazione. Penso sarebbe sbagliato in questo momento anche ai fini degli obiettivi che ciascuno di noi può avere fare questa discussione sulla stampa invece che nelle sedi opportune».

