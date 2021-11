Dall'Ars contributi per l'assistenza igienico personale degli alunni disabili

“Grazie all’emendamento presentato dal gruppo del Partito Democratico e approvato dall’assemblea regionale siciliana sono stati stanziati 2 milioni di euro per il servizio di assistenza igienico- personale e di assistenza alla comunicazione agli alunni con disabilità delle scuole comunali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per l’anno 2021. Uno stanziamento che garantirà il diritto allo studio e rappresenta una ‘soluzione ponte ‘ in vista di una riforma complessiva della materia per il miglioramento dell’assistenza agli alunni con disabilità”. Lo dice il capogruppo Pd all’Ars Giuseppe Lupo.

© Riproduzione riservata