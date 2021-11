I comuni siciliani in rosso a rischio dissesto, Roma frena sui fondi

Il giro di boa potrebbe arrivare oggi, a distanza di una settimana dalla protesta che lo scorso 3 novembre ha portato a Roma centinaia di sindaci siciliani che non riescono a chiudere i bilanci del 2021, e ruoterà intorno ai colloqui telefonici tra l’associazione che rappresenta i comuni, l’Anci, il ministero dell’Economia Daniele Franco e altri componenti dell’Esecutivo nazionale. Sul tavolo, le proposte lanciate dai primi cittadini dell’Isola per evitare lo spettro del dissesto, una su tutte: quei 1050 milioni di euro spalmati in tre anni chiesti al governo – 400 per il 2021, 350 per il 2022 e altri 300 per il 2023 – calcolati sulla media nazionale dell’Fcde, il Fondo crediti di dubbia esigibilità che assorbe buona parte delle risorse comunali.

