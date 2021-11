Raccolta rifiuti, i lavoratori delle aziende siciliane aderiscono allo sciopero

Anche i lavoratori dei servizi ambientali della Sicilia, gli addetti alla raccolta rifiuti, aderiscono allo sciopero generale indetto a livello nazionale da Fp-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti e ai sit in che si tengono davanti alle Prefetture dell’Isola dalle 10. I sindacati puntano il dito contro le associazioni datoriali «responsabili - dicono - della rottura delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore». Lo sciopero per l’intera giornata di lavoro riguarderà tutti i turni.

