Ars, la strategia della Lega di lotta e di governo

La Lega attaccherà il governo su più fronti. E così la riapertura dell’Ars, oggi, dopo la pausa per le Amministrative sarà all’insegna del fuoco amico sul governo. Messo sotto accusa per i mancati aumenti di stipendio agli Asu, per i ritardi nell’avvio dell’assistenza scolastica ai disabili e per il giallo degli aiuti anti-Covid alle famiglie.

Ormai la Lega all’Ars è quasi un partito d’opposizione. Per altro con più armi. Guida la commissione Lavoro, con Luca Sammartino, ed è lì infatti che già al mattino il governo verrà messo sotto accusa.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un ampio servizio di Giacinto Pipitone

