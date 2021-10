Ai Comuni mancano i tecnici, non spesi 320 milioni per interventi contro frane e alluvioni

Nei cassetti restano 320 milioni. Soldi che lo Stato ha messo a disposizione della Regione per fronteggiare alluvioni e frane e che adesso si traducono in occasioni perse. Perché Palazzo d’Orleans aspettava dai Comuni i progetti e nel frattempo i sindaci scoprivano che negli uffici non c’era nessuno in grado di farli.

Mentre il ciclone Apollo sferza la Sicilia sud orientale, a Palermo è tempo di bilanci. E polemiche. L’ufficio del commissario contro il dissesto idrogeologico, guidato dall’ex assessore all’Ambiente Maurizio Croce, da un paio di giorni mette sul tavolo tabelle che descrivono gli investimenti fatti. E il bilancio vede in corso lavori o gare per 475 milioni. Soldi che Musumeci ha sottolineato di avere investito in appena 3 anni a fronte del fatto che fossero a disposizione della Regione dal 2014. E tuttavia c’è un altro dato che si scorge in controluce, quello dei soldi non ancora spesi: la Regione ieri ha fatto sapere che i 475 milioni «impegnati», cioè legati a progetti in fase di realizzazione o anche solo in gara, sono quasi il 60% del budget totale. E il totale è di 795 milioni. Significa che in 7 anni per i restanti 320 milioni non è arrivato neppure un progetto, o almeno neppure uno definitivo.

