Il M5s attacca sui fondi europei: altro flop di Musumeci

«Fondi europei, altro flop del governo Musumeci dopo il disastro dei progetti Pnrr. Altro che progresso, la spesa è inchiodata al 38 per cento come tre mesi fa“ Lo affermano i deputati del M5S all’Ars Luigi Sunseri e Ketty Damante, commentando le recenti dichiarazioni «trionfalistiche del governatore sull’operato del suo esecutivo sui fondi europei». “C’è poco da rallegrarsi sul fronte della certificazione dei fondi europei. A dispetto di quanto vuol far credere Musumeci, non sì è registrato il minimo progresso: la spesa certificata è inchiodata al 38 per cento, proprio come ci comunicò tre mesi fa, in commissione UE, il direttore generale del dipartimento Amedeo Lasco. Da allora non è cambiato nulla, non c’è stato nessun avanzamento, nessun miglioramento. - aggiungono - Purtroppo i problemi non si risolvono con le chiacchiere e i falsi proclami. Se così fosse, la Sicilia del nostro presidente sarebbe la terra di Bengodi».

“Dove possono i siciliani- concludono i due parlamentari - avere riscontro della visione, della strategia di questo governo per riuscire a spendere nei prossimi 2 anni 2,6 miliardi? Pensa Musumeci forse di diminuire l’importo del programma, così come ha fatto qualche anno fa Crocetta, o ha già dei progetti ’spondà, ovebooking, meglio noti come retrospettivi individuati? Esiste, dunque, il suo atto di indirizzo? Di chi sarà la colpa del prossimo tracollo o di scelte difficili da fare? Di chi lo ha preceduto, di Bruxelles o di Roma? Sarà colpa del dirigente e Musumeci cambierà il terzo dirigente generale del dipartimento con il quarto? Ad oggi è certo che Musumeci è davvero bravissimo almeno in una cosa: col suo governo l’incompetenza e le frottole hanno raggiunto un elevatissimo livello grafico».

