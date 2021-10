Comuni siciliani in dissesto, appello di cento sindaci

Un lamento, un grido di allarme per i Comuni siciliani alle strette con una crisi finanziaria durissima: solo 152 su 391 hanno approvato il bilancio di previsione 2021-23, in 74 hanno approvato il consuntivo 2020. Mancano risorse umane capaci di progettare piani che possano essere utilizzati per la spesa dei fondi della nuova programmazione e del Pnrr, ovvero l’ultima occasione per colmare i gap di sviluppo dell’Isola rispetto al resto d’Italia. Una situazione nota da tempo, più volte denunciata dal presidente di Anci Sicilia, Leoluca Orlando e ora rilanciata da un centinaio di sindaci.

Sul Giornale di Sicilia in edicola un ampio servizio di Antonio Giordano

