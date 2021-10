Musumeci: il governo Draghi è il fallimento della politica

«Il governo Draghi è la consacrazione del fallimento della politica italiana, la sconfitta della geografia politica, un’anomalia». Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, intervenuto al convegno della Fondazione Dc che si sta svolgendo a Saint-Vincent (Aosta).

«In una struttura democratica - ha detto Musumeci - le forze politiche con sensibilità vicine si coalizzano e governano. In Italia invece abbiamo assistito a un centrodestra che arriva come un’ambulanza a soccorso di una maggioranza di centrosinistra che non era in grado di esprimere un governo». Per Musumeci «se stiamo tutti insieme, allora a cosa servono 15 partiti?».

