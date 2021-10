A Roma Gualtieri canta vittoria, a Torino Lo Russo, Trieste al centrodestra

Quasi pienone del centrosinistra ai ballottaggi per sindaco. A Roma Roberto Gualtieri vince con il 60%, a Torino Stefano Lo Russo con il 59% . La percentuale più ampia il centrosinistra la prende a Savona, con Marco Russo al 62,2%. Pd e alleati guadagnano anche Caserta, Cosenza, Isernia, e, soprattutto, Varese e Latina, dove sono stati riconfermati i due sindaci di centrosinistra uscenti Davide Galimberti (53,1%) e Damiano Coletta (54,5%). Il centrodestra ha vinto solo a Trieste, con Roberto Dipiazza al 51,3%. E poi c’è Benevento, dove vince la lista dell’ex sindaco di Ceppaloni, Clemente Mastella. Ecco le grandi città.

TRIESTE - Roberto Dipiazza è, per la quarta volta, sindaco di Trieste. Candidato del centrodestra, ha vinto il ballottaggio contro il candidato del centrosinistra, Francesco Russo, autore tuttavia di una incredibile rimonta. Lo ha detto lui stesso - «ho vinto» - intervenendo in collegamento in diretta con l’emittente televisiva TeleQuattro, quando mancano sei sezioni al termine dello spoglio ed è in vantaggio di circa tre punti, 51,6% contro 48,4%. Russo partiva da quasi 16 punti di svantaggio.

ROMA - Il centrosinistra strappa il sindaco di Roma al Movimento 5 Stelle. Quando restano da scrutinare 206 sezioni su 2603, Roberto Gualtieri col 60,13% ha un vantaggio incolmabile «Sì, abbiamo vinto, possiamo dirlo», dice Gualtieri. «Vogliamo ripulire questa città, farla ripartire, costruire una amministrazione efficiente come i romani meritano, una città alla guida dei grandi cambiamenti e protagonista della stagione di rinascita del Paese», ha affermato.

TORINO -Il centrosinistra con Stefano Lo Russo strappa il sindaco di Torino al Movimento 5 Stelle. Quando restano da scrutinare 60 sezioni torinesi su 919, il vantaggio di Lo Russo al 59,3% è incolmabile. «Questa vittoria la dedico a don Aldo Rabino». Sono le prime parole di Stefano Lo Russo, visibilmente emozionato, nel commentare la sua vittoria a sindaco di Torino. La dedica è per il salesiano, cappellano del Torino Calcio ed anima dell’operazione Mato Grosso in America Latina con cui Lo Russo mosse i primi passi nel mondo del volontariato e poi verso l’impegno politico. «Una persona - ha aggiunto- che ha rappresentato per me una guida, un padre e un maestro». Lo Russo ha, quindi, ringraziato lo staff che lo ha accompagnato in queste settimane e «che ha saputo interpretare perfettamente lo spirito della nostra campagna di tornare a essere per le strade, tornare in ascolto. Grazie - ha aggiunto - per chi ha coordinato questa che alcuni definiscono una campagna storica».

REAZIONI IN SICILIA - “Il Centrosinistra vince anche a ballottaggi! Non solo a Roma e Torino, con Gualtieri e Lo Russo, ma anche a Varese e Latina, due roccaforti simbolo del Centrodestra. Il Centrosinistra a guida PD vince perché si presenta unito e convincente rispetto alle proposte sovraniste e populiste della destra che esce fortemente ridimensionata”, dichiara il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, commentando l’esito dei ballottaggi alle amministrative nel resto del Paese, mentre domani con Francesco Boccia, responsabile nazionale Enti Locali, farà tappa in quattro comuni siciliani al ballottaggio il prossimo weekend. “Lo stesso vento favorevole - prosegue Barbagallo - siamo convinti ci sarà anche nei ballottaggi in Sicilia. A Favara, San Cataldo, Misterbianco, Vittoria e Lentini i nostri candidati - conclude - avranno la meglio, in una tornata elettorale che da il via a un lungo anno che ci porterà, a novembre 2022, alle elezioni regionali”.

