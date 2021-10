Assistenza a disabili e anziani, chat di fuoco alla Regione

Prima i rilievi della commissione Sanità dell’Ars sull’assenza delle tariffe e su assunzioni «sproporzionate». E poi le chat incandescenti e una lunga telefonata in cui fra la forzista Margherita La Rocca Ruvolo e l’assessore alla Sanità Ruggero Razza sono volate urla e critiche al vetriolo. Intorno al piano da 400 milioni per riformare l’assistenza domiciliare integrata a disabili, anziani e malati cronici la tensione è salita ancora di più ieri.

Il caso nasce dal fatto che l’assessore alla Salute ha pubblicato il piano in Gazzetta Ufficiale senza recepire i rilievi della commissione Sanità, guidata dalla La Rocca Ruvolo. Scatta così la procedura di accreditamento che prevede di far entrare nel sistema (e dunque nel nuovo albo) solo le società e le coop che abbiano lavorato in questo settore grazie agli appalti banditi dalle Asp per almeno 3 anni negli ultimi 4.

Sul Giornale di Sicilia in edicola un ampio servizio di Giacinto Pipitone

© Riproduzione riservata