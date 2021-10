Amministrative in Sicilia: niente quorum e sindaco a San Cipirello. La diretta dello spoglio

Ore 16.30 L'affluenza è stata del 56,66%, in calo rispetto alle precedenti amministrative in cui si era votato solo un giorno. A San Cipirello - 4.929 elettori -, dove il candidato sindaco è solo uno per l’esclusione di un altro, ha votato il 32,83%. Di conseguenza Romina Lupo non ha raggiunto il quorum e non verrà eletto il sindaco.

Ore 15.55 Aggiornato il dato dell’affluenza alla chiusura dei seggi: è di poco sotto il 50 per cento, 49,31% per l'esattezza. Il dato, riportato sul sito della Regione Siciliana, resta parziale. Mancano sempre i comuni di Canicattì e Favara.

Ore 15.35 In Sicilia alle ore 14 l’affluenza alle elezioni amministrative è stata indicativamente del 46,44%. Il dato è riportato sul sito della Regione Siciliana. A San Cipirello, comune sciolto per mafia, si è recato nei seggi solo il 32,83% dei votanti. La percentuale relativa all’affluenza è parziale, mancano ancora i dati dei comuni di Canicattì e Favara, nell’Agrigentino.

Ore 14 Sono state chiuse le urne per le elezioni amministrative in 42 comuni siciliani. Chiamati a votare 568.357 elettori. Dalle 14 è cominciato lo spoglio. Ieri alle 22 aveva votato il 44,13%. Il dato finale dell’affluenza non è stato ancora reso noto. Gli eventuali ballottaggi, nei 13 centri dove si vota con il sistema proporzionale, sono previsti il 24 e 25 ottobre.

© Riproduzione riservata