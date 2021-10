Domenica e lunedì le Amministrative, si vota in 42 Comuni siciliani

È un test, nel senso più tecnico del termine. Alle Amministrative siciliane di domenica e lunedì i partiti mettono alla prova varie alleanze, in cerca della formula ideale per le vere grandi sfide del 2022: dal voto di maggio a Palermo a quello per la Regione di novembre.

Alle urne sono chiamati 568.357 elettori in 42 Comuni. In palio oltre alle poltrone di sindaco ci sono 606 scranni di consigliere comunale.

Ma la vera posta in palio è più alta e la partita si gioca in 13 grandi centri in cui si vota col sistema proporzionale. Lì dunque i partiti misurano la forza dei simboli: a Canicattì, Favara, Porto Empedocle, San Cataldo, Adrano, Caltagirone, Giarre, Vittoria, Lentini, Noto, Pachino, Rosolini e Alcamo.

