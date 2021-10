Miccichè: insieme con il Pd solo sul Modello Draghi

«Un percorso comune soltanto Pd-Fi mi sembra difficile. Se l’idea è quella di mantenere la geografia del governo Draghi, però, siamo disposti a lavorarci». Lo ha detto il presidente dell’Ars e commissario di Fi in Sicilia, Gianfranco Miccichè, parlando con i giornalisti al suo arrivo alla Festa dell’Unità, a Palermo, in merito a un possibile accordo tra dem e azzurri in vista delle prossime competizioni elettorali. Ma con la Lega? «Certamente, sarebbe impossibile escluderla. Altrimenti vorrebbe dire che Fi va a sinistra».

"Noi dobbiamo aggregare le forze che sono all’opposizione. Lo dico al mio amico Miccichè: il centrodestra che abbiamo conosciuto non c'è più. La figura di Berlusconi adesso è meno centrale", ha ribadito Antonello Cracolici, deputato del Pd nel corso di un dibattito alla Festa dell’Unità di Palermo al quale stanno partecipando, tra gli altri, Giancarlo Cancelleri, sottosegretario alle infrastrutture; Gianfranco Miccichè, presidente dell’Ars e commissario di Fi in Sicilia; Claudio Fava, esponente del Movimento dei Cento Passi. "Il centrodestra è caratterizzato da una destra che ha bisogno di radicalizzarsi facendo leva sulle paure. I moderati del centrodestra dovranno prima o poi interrogarsi: quel modello politico è sicuramente al capolinea. Noi guardiamo a una prospettiva di campo largo".

Immediata la gelata del leader del M5s e sottosegretario alle infrastrutture, Giancarlo Cancelleri:"Non è possibile un percorso comune con chi è al governo della Regione e lo sta facendo veramente male. Chiunque oggi siede nel governo Musumeci non può essere un nostro interlocutore ed è così tanto per noi quanto per il Pd".

