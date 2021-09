Sanità, la Fp Cgil: "Governo nomini subito vertici Seus e Sas"

La Fp Cgil sollecita la nomina dei vertici di Seus e Sas, "non possono essere prigioniere di trattative politiche e di contrasti all'interno della maggioranza". "E' arrivato il momento di agire, di assumere provvedimenti immediati - afferma il segretario generale, Gaetano Agliozzo - che sono necessari ed inderogabili per consentire alle due strutture, che erogano servizi importanti per le comunità, di potere funzionare a pieni giri. Ma perché questo avvenga è fondamentale che Seus 118 e Sas abbiano delle guide solide, competenti e autorevoli, le cui nomine non possono essere subordinate a tempistiche e beghe connesse alle dinamiche di natura politica. Siamo di fronte ad uno scenario che, in assenza di interventi urgenti, è destinato a produrre effetti sempre più drammatici, anche sotto il profilo della tenuta sociale".

"Incombe infatti il serio rischio che i dipendenti dei due enti a breve non percepiscano gli stipendi - prosegue il sindacalista - Il senso di responsabilità istituzionale imporrebbe un sollecito cambio di passo rispetto a queste delicate questioni ecco perché chiediamo all'assessore Razza e al presidente Musumeci di imprimere velocemente una sensibile accelerazione alla stato delle cose che, ahimè, blocca le designazioni dei rispettivi vertici".

