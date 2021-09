Green pass, la grande falla del lavoro nero in Sicilia

Secondo una recente stima della Cgia di Mestre, sono circa 283 mila coloro che in Sicilia offrono le proprie prestazioni in nero: per lo più artigiani, elettricisti, colf, badanti, braccianti. Tutti questi lavoratori sconosciuti al fisco dovrebbero anche loro avere il green pass dal 15 ottobre, come prevede il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri. Anche se non sono in regola con il fisco? E chi controllerà il green pass dei lavoratori irregolari? E chi controllerà i controllori?

Le risposte sono nell’articolo di Andrea D’Orazio sul Giornale di Sicilia in edicola oggi

