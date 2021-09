Nuova Dc, Cuffaro convoca i suoi e firma il primo direttivo regionale

Totò Cuffaro convoca i suoi. Si è volto ieri a Palermo un incontro nella sede regionale della Democrazia Cristiana di via Libertà.

Il Commissario regionale della Dc nuova, dopo aver nominato già nei mesi scorsi, le figure provinciali, ha firmato il primo direttivo regionale, quello del dipartimento giustizia e legalità composto da Angela Scarcelli, Eleonora Gazziano, Francesco Fucà, Lidia Licata, Marco Traina, Letterio Interdonato, Pietro Cinquemani e Antonietta Vita.

I componenti del direttivo si sono immediatamente messi a lavoro affrontando temi di attualità, dalle carceri alla violenza sulle donne, passando per l’ambiente e le nuove generazioni, che, si legge in una nota "la Democrazia Cristiana considera cuore pulsante e linfa per questo progetto di rinascita politica".

© Riproduzione riservata