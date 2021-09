Corridoi universitari per gli studenti afghani tra Catania e Roma: la proposta della Fondazione Ymca

Corridoii universitari per gli studenti e le studentesse dell’Afghanistan. Lo propone Daniela Mainenti, docente di diritto processuale penale comparato e responsabile nazionale per le attività universitarie e post laurea della Fondazione Ymca Italia.

«A breve ci confronteremo sulle iniziative da realizzare per sostenere le donne e le studentesse afgane - aggiunge la Mainenti -, portarle a studiare qui in Italia e fornire loro tutti gli strumenti per un futuro di crescita personale e professionale. La fondazione Ymca Italia metterebbe a disposizione i propri campus di Catania e Roma, perchè non è concepibile assistere a queste violazioni di diritti umani senza affrontare con determinazione questa emergenza . Ci auguriamo in tal modo di sostenere le azioni, al momento in atto, in cui sono impegnate molte realtà istituzionali, valutando con loro la fattibilità eventuale, e realmente concreta, delle iniziative da intraprendere. La privazione dei diritti sulla base del genere non viola solo le donne afgane ma, implicitamente, l’intero genere femminile».

La YMCA (Young Men's Christian Association) è un’organizzazione internazionale presente in 119 Paesi del mondo e che raggiunge 58 milioni di persone. E’ stata fondata a Londra il 6 giugno 1844 da George Williams, insieme ad altri undici giovani, con l’intento «di promuovere una vita migliore e tutelare i diritti dell’individuo a seguito delle profonde modificazioni economiche e sociali derivanti dalla rivoluzione industriale verificatasi in quegli anni». Nel corso degli anni ha realizzato diversi programmi per i prigionieri ed i rifugiati, le azioni fatte durante la 1 e la 2 guerra mondiale le valsero il riconoscimento del premio Nobel per la pace nel 1946. Quest’anno la Ymca Italia compie 75 anni.

