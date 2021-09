Decreto Green pass, slittano a domani i lavori in Senato: primo ok dalla Lega

Slittano a domani mattina i lavori dell'Aula del Senato sul dl Green pass, originariamente previsti per questo pomeriggio alle 16. Il rinvio permetterà alla commissione Affari costituzionali, attualmente impegnata sul voto dei 103 emendamenti presentati, di proseguire i lavori.

La seduta dell'Aula inizierà alle 9.30 come ha comunicato la presidente Elisabetta Casellati. "Stiamo ordinando e fascicolando i 103 emendamenti, chiederemmo una proroga", sono le parole del Senatore Parrini.

«Al momento il governo non ha ancora deciso se mettere la fiducia, è possibile, ma non è scontato», ha riferito il capogruppo di Fratelli d’Italia, Luca Ciriani. «Non faremo ostruzionismo, avremmo piacere di votare i nostri emendamenti, possiamo anche ridurli alle parti essenziali. La nostra proposta al governo - ha aggiunto - è quella di trovare un accordo su poche modifiche da votare domani in Aula evitando la fiducia».

E arriva anche il sì della Lega, seppur su un semplice parere, al decreto che introduce il green pass nelle scuole e nei trasporti pubblici. In Commissione per le Politiche Ue la Lega ha votato per dare il parere favorevole insieme agli altri partiti della maggioranza.

Un piccolo giallo era sorto in mattinata dato che il capogruppo della Lega in Commissione, Alessandro Giglio Vigna, aveva chiesto uno slittamento della seduta, per lo scarso preavviso di convocazione. Quando tuttavia la seduta si è svolta la Lega ha votato a favore del decreto.

