Sci, verso il green pass per accedere agli impianti: "Così si salva la stagione"

La Camera dei Deputati ha approvato un ordine del giorno al decreto Green pass 1 che impegna il governo a introdurre il certificato verde per l’accesso agli impianti sciistici. L’ordine del giorno è stato presentato dal deputato dem Roger De Menech e sottoscritto di colleghi del Pd Rotta, Rossi, Bonomo, Gribaudo, Lotti, Zardini, Gariglio, Vazio.

"Il mondo delle attività legate agli impianti di risalita e quindi agli sport invernali", afferma De Menech "necessita di una programmazione e di risorse adeguate per poter ripartire". Con l’ordine del giorno il governo viene impegnato "a valutare la possibilità di estendere, nel prossimo provvedimento utile, il requisito del possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 anche all’accesso agli impianti di risalita all’interno di comprensori sciistici, al fine di elevare almeno all’80 per cento le percentuali massime di riempimento stabilite per seggiovie, cabinovie e funivie, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio".

Per quanto riguarda il mondo degli sport invernali, il governo si impegna a "fornire certezza, in vista dell’inizio della stagione invernale, ad un settore particolarmente colpito dalle conseguenze economiche della pandemia, riguardo alle modalità di ripresa dell’attività sciistica, consentendo agli operatori un’adeguata programmazione delle proprie attività".

Il lavoro in Parlamento continua e abbiamo già depositato anche un emendamento al decreto Green Pass 2 che ribadisce la necessita di "stabilire un contingentamento esclusivamente della capienza dei veicoli, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio" conclude De Menech. AGI

